Школьников научат ценить государственный суверенитет Кравцов: ключевой идеей учебника по обществознанию будет суверенитет России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ключевой идеей нового учебника по обществознанию будет безусловная ценность суверенитета России, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС. На научно-практической конференции он объяснил, что независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и образовательного суверенитетов. Разработать единые школьные учебники по истории и обществознанию поручил президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время в соответствии с поручением президента осуществляется подготовка нового единого учебника обществознания. Его ключевой идеей является понимание безусловной ценности государственного суверенитета России, — сказал Кравцов.

В центре внимания обновленного курса предмета будет также роль России в формировании справедливого миропорядка, который опирается на равенство народов и отказ от претензий на гегемонию, добавил министр.

Новый же учебник истории для школ, в котором будет раздел о военной операции на Украине, будет готов к началу учебного года, рассказал Кравцов ранее. По его словам, работа над учебником еще идет. Помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в свою очередь отметил, что в новом пособии будет уделено особое внимание международной политике.