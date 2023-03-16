В Минпросвещения назвали сроки выхода учебника истории с разделом про СВО Глава Минпросвещения Кравцов: учебник истории с разделом об СВО будет готов к началу учебного года

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Новый учебник истории для школ, в котором будет раздел о спецоперации на Украине, будет готов к началу учебного года, рассказал ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, работа над учебником еще идет.

Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов, — цитирует агентство министра.

Помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в свою очередь отметил, что в новом учебнике будет уделено особое внимание международной политике.

Целый ряд моментов в истории. Мы на них не обращали внимания в силу избыточной политкорректности, [но] сейчас наши учебники будут более правдивыми, более объективными, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила дополнить раздел об СВО в новом школьном учебнике по истории информацией о работе добровольцев и тыловиков. Речь идет о врачах, строителях, работниках оборонных предприятий, военных корреспондентах. Депутат подчеркнула, что школьникам важно рассказать о таких людях, чтобы дать им примеры для подражания.