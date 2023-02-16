В Госдуме предложили рассказать о тыловиках в новом учебнике по истории Депутат Занко предложила добавить раздел о тыловиках и добровольцах в новый учебник истории

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Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко призвала дополнить раздел об СВО в новом школьном учебнике по истории информацией о работе добровольцев и тыловиков. Речь идет о врачах, строителях, работниках оборонных предприятий, а также военных корреспондентах, передает «Парламентская газета». По мнению депутата, молодому поколению важно рассказать о таких людях, чтобы дать им «примеры для подражания».

Волонтеры являются символом единения нашего общества, настоящими патриотами <...> Молодому поколению важно рассказывать об этом, чтобы у них были примеры для подражания. Поэтому новый раздел, посвященный СВО, должен содержать такую информацию, — пояснила Занко.

Парламентарий уточнила, что на данный момент в зоне СВО работают тысячи добровольцев, которые развозят гуманитарную помощь, эвакуируют людей, лечат раненых, восстанавливают жилье, заботятся о беженцах в пунктах временного размещения. Помимо того, она обратила внимание на работу «героев информационной войны» — военкоров. Депутат считает, что из-за спецоперации российское общество объединилось. Поэтому, по ее мнению, важно отразить в обновленном школьном учебнике работу тыловиков и волонтеров.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее рассказал, что новый учебник истории России с главами про спецоперацию на Украине выйдет в марте, рассказал во время выступления в Московском государственном областном университете. По его словам, в пособии будут подробно описаны причины и задачи СВО.