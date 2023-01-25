Стало известно, когда выйдет новый учебник истории с главами об СВО Кравцов: новый учебник истории России с главами про спецоперацию выйдет в марте

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новый учебник истории России с главами про спецоперацию на Украине выйдет в марте, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов во время выступления в Московском государственном областном университете (МГОУ). По его словам, в пособии будет подробно описаны причины и задачи СВО, передает 360TV.

Сегодня разрабатывается новый учебник истории, объединяющий всеобщую историю РФ, где подробно будут описаны и причины, и задачи (спецоперации на Украине. — прим. NEWS.ru). Поэтому учебник будет готов уже в марте для старших классов, — заявил Кравцов.

Глава Минпросвещения выразил надежду, что со следующего года пособием смогут воспользоваться в школах. По его словам, среди учителей пройдет повышение квалификации.

Ранее Кравцов сообщил, что в России появится новый учебник истории, в котором будут отражены все новейшие события, включая спецоперацию на Украине и санкции Запада. Он уточнял, что пособие будет единым для всех школ, но при этом учтет особенности базового и углубленного изучения истории.

Директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков рассказал, что в России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине. По его словам, в пособиях будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения Ольге Качуре и других.