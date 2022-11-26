В России создадут учебник для школьников о героях СВО Директор РВИО Мягков: в России появятся учебники о героях СВО Качуре и Жоге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России создадут учебники для школьников о героях специальной военной операции на Украине, рассказал директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков в беседе с URA.RU. По его словам, в пособии будет рассказываться о командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге, десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире артиллерийского подразделения «Корсе» Ольге Качуре и других.

Линейка учебников под редакцией Владимира Мединского (помощник президента РФ, председатель РВИО. — NEWS.ru) будет содержать темы, касающиеся СВО, давления коллективного Запада на Россию и, самое главное, имена и подробности подвигов наших героев, — сказал Мягков.

Он добавил, что в учебнике также будут описаны полководцы. При этом Мягков отметил, что в настоящее время еще нельзя писать о командующих группировками войск, но в общедоступной форме о них будет рассказано, для этого будет налажена связь с Минобороны.

Осенью стало известно, что учащиеся 10–11-х классов будут изучать на уроках истории военную операцию РФ на Украине. Согласно новому ФГОС, в рамках учебного курса «История России» подростки узнают о «причинах и следствиях распада СССР, возрождении Российской Федерации как мировой державы, воссоединении Крыма с Россией, военной операции на Украине и других важнейших событиях XX — начала XXI века». Отмечалось, что школьники также изучат «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему».

В апреле 2022 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в едином государственном экзамене могут появиться задания, связанные с военной операцией. Тогда он отметил, что ожидать заданий такого формата следует в будущем, однако примерные даты не назвал.