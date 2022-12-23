В России появится новый учебник истории

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В России появится новый учебник истории, в котором будут отражены все новейшие события, включая спецоперацию на Украине и санкции Запада, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Пособие будет единым для всех школ, но при этом станет учитывать особенности базового и углубленного изучения истории, передает ТАСС.

Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление, — сказал министр.

Кравцов добавил, что на создание нового учебника потребуется около года. Первые наработки будут представлены в январе-феврале. Работу над учебником возглавил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Ранее Кравцов заявил, что в российских учебниках по истории должно уделяться меньше внимания Европе и больше — России. По его словам, даже в изучении истории России доминирует европоцентричный подход и этот «перекос» необходимо «выправить».