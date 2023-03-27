Стало известно, с кем из исторических личностей хотят пообщаться россияне ВЦИОМ: россияне больше всего хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным

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Пётр I допрашивает царевича Алексея. Ге Н. Н., 1871

Российский император Петр I (17%), глава СССР Иосиф Сталин (15%) и писатель Александр Пушкин (7%) возглавили топ исторических личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне, следует из опроса ВЦИОМ. Третью строчку рейтинга вместе с поэтом разделили революционер Владимир Ленин и императрица Екатерина II.

Оба правителя [Петр I и Сталин] правили методами, не относящимися к числу гуманистичных . <...> В то же время оба в кадровой политике делали ставку на людей, способных выдать результат, а вместе с людьми на ключевых должностях результат выдавала и страна, — заявил директор «ВЦИОМ-Консалтинг» Алексей Верижников.

Также в топ вошли ученый Михаил Ломоносов, государственный деятель Петр Столыпин и император Николай II, набравшие по 5% голосов.

Телефонный опрос с участием 1600 россиян в возрасте от 18 лет проводился 11 марта.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммой от Сталина. Он призвал директоров заводов выполнять свои декадные нормативы.