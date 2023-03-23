«Начну громить как преступников»: Медведев обратился к главам заводов ОПК Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина и призвал выполнять нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание с рабочей группой военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружения. В ходе общения он зачитал телеграмму бывшего генерального секретаря КПСС Иосифа Сталина на Уралмаш, призвав директоров заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выполнять свои декадные нормативы. Видео с совещания зампред Совбеза России опубликовал в своем Telegram-канале.

Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали, — процитировал Медведев слова Сталина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что важнейшая задача предприятий ОПК заключается в том, чтобы обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он отметил, что все это необходимо делать в короткие сроки.