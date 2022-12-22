Отец Киркорова раскрыл имя «самого большого предателя в руководстве страны» Певец Бедрос Киркоров назвал Горбачева «самым большим предателем в руководстве страны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Российский и болгарский певец Бедрос Киркоров признался NEWS.ru, что считает первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева «самым большим предателем в руководстве страны». Свое мнение об экс-лидере Советского Союза народный артист РФ высказал накануне на мероприятии, посвященном дню рождения Иосифа Сталина. По мнению отца Филиппа Киркорова, из-за Горбачева «России снова приходится взяться за оружие», поскольку «сейчас мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против России».

Бедрос Киркоров заявил, что «после смерти Сталина нашлись предатели в руководстве нашей страны», из-за которых «России снова приходится взяться за оружие».

Самый большой был предатель — тот, кто разломал Берлинскую стену, а потом получил Нобелевскую премию мира. Вы знаете. Я не хочу даже называть это имя. А сейчас из-за него мы окружены НАТО, близкие России народы встали против России! — подчеркнул артист.

Ранее NEWS.ru опубликовал открытое письмо правнука Иосифа Сталина художника Селима Бенсаада к президенту России Владимиру Путину. В письме Бенсаад просит реабилитировать Сталина посмертно, законодательно запретить называть его «диктатором» и «кровавым тираном» и содействовать в получении разрешения на эксгумацию тела с последующим перезахоронением «с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, согласно его последней воле».