Может сесть на 40 лет: сколько украл главный демократ США сенатор Менендес В США произошел новый громкий коррупционный скандал

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Роберт Менендес

В США выдвинули обвинения против одного из самых влиятельных законодателей-демократов, главы сенатского комитета по международным отношениям Роберта Менендеса. Его подозревают в коррупции, мошенничестве и взятках. Сенатор уже подал в отставку. Какие именно обвинения предъявили Менендесу, как скандал с его участием скажется на выборах 2024 года и почему эта ситуация может быть выгодна для России — в материале NEWS.ru.

Почему сенатора Менендеса обвиняют в коррупции

22 сентября Демократическая партия выдвинула обвинения в отношении сенатора Менендеса в коррупции, мошенничестве и торговле влиянием. Он также занимал должность главы комитета по иностранным делам, который отвечает за разработку законопроектов в области международных отношений США.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил в пятницу, что Менендесу нужно принять «справедливое» решение и уйти с поста председателя комитета. С тем же требованием выступили демократы из родного штата политика Нью-Джерси. По их мнению, он не сможет сосредоточиться на работе, пока против него ведется расследование.

По версии следствия, Менендес использовал свое влияние, чтобы оказывать помощь трем бизнесменам, связанным с Египтом, — Хане Ваел, Хосе Урибе и Фреду Диабесу. С ними политика познакомила его жена Надин Арсланян, которая, как отмечается, также получала выгоду от мошеннических действий. 27 сентября все пятеро предстанут перед судом. Если их вина будет доказана, сенатору и его супруге грозит до 40 лет заключения, а египетским бизнесменам — до 20.

Сенатора подозревают в том, что после того, как американское Министерство сельского хозяйства потребовало пересмотра предоставления монопольных прав компании IS EG Halal на поставки продовольствия в Египет, Менендес вмешался и сохранил эту монополию.

Что нашли при обысках в резиденции сенатора

Обвинение утверждает, что Менендес получил взятки на сумму более $1 млн. В ходе обысков в июне 2022 года ФБР нашло в резиденции политика золотые слитки на $100 тыс., более $550 тыс. наличными и автомобиль Mercedes-Benz C-300 стоимостью $60 тыс. По данным следователей, сенатор получил все это в качестве благодарности за помощь.

Также следствие обвиняет политика в попытках сорвать уголовное расследование против одного из его партнеров и убедить президента США Джо Байдена назначить на должность прокурора Нью-Джерси человека, который находился под влиянием и контролем сенатора.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Роберт Менендес и Надин Менендес

Как Менендес отреагировал на обвинения в коррупции

Сначала Менендес отрицал все обвинения и отказывался покинуть пост, утверждая, что обвинения — результат заговора, так как «враги не могут смириться с тем, что латиноамериканец со скромным положением мог стать сенатором США».

«В течение многих лет закулисные силы неоднократно пытались заставить меня замолчать и вырыть мне политическую могилу», — заявил Менендес.

Но после давления со стороны однопартийцев он покинул пост. Как надеется сенатор, это временная мера.

Как Менендес относится к России

Менендес известен своей антироссийской позицией. В 2022 году перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине он представил законопроект, направленный против России. Он назвал его «матерью всех санкций».

К чему призывают в США из-за дела Менендеса

В США призвали приостановить военную помощь Египту на $235 млн после обвинений сенатору Менендесу по соображениям национальной безопасности.

«В обвинительном заключении говорится о значительных усилиях египетского правительства по ненадлежащему влиянию на политику и законодательство США. Президент Байден и его администрация должны потребовать отчета от правительства Египта и объявить о пересмотре двусторонних отношений», — заявила американская правозащитная группа по делам заключенных на Ближнем Востоке Freedom Initiative.

Правозащитники утверждают, что США не должны оказывать военную помощь Каиру из-за тяжелой ситуации с правами человека в стране. По их мнению, при президенте Египта Абдель-Фаттахе ас-Сиси в тюрьмы попали десятки тысяч политических заключенных.

Фото: МО США В США призвали приостановить военную помощь Египту после обвинений сенатору Менендесу

Что от дела Менендеса выиграет Россия

Директор института политических исследований Сергей Марков отметил в беседе с NEWS.ru, что подозреваемый в преступлениях политик — один из главных сенаторов, поддерживающих Армению, и суд над ним негативно скажется на сближении Еревана и США.

«Уменьшатся контакты между американской государственной структурой и руководством Армении. Если это случится, вероятность того, что главе Армении Николу Пашиняну удастся перетащить Армению из союзников России в союзники Америки, тоже уменьшится. Это хорошо для России», — считает эксперт.

Как скандал с Менендесом повлияет на выборы в США

Марков полагает, что дело сенатора никак не повлияет на выборы 2024 года. По его мнению, в США «регулярно случаются коррупционные скандалы, так как почти все сенаторы коррумпированы». Политолог не исключил, что судебное разбирательство может быть результатом заговора.

«Это коррупционный скандал, который подогревается его конкурентами. Сомнений в том, что Менендес является абсолютно коррумпированным человеком, совершенно нет», — отмечает Марков.

Политолог-международник Константин Блохин отметил в разговоре с NEWS.ru, что разбирательство против Менендеса никак не повлияет на позиции демократов и президента США Джо Байдена в 2024 году.

«Это всего лишь один из сенаторов. Сам Байден — представитель глубинного государства. Американский истеблишмент не будет трогать своих. Он принадлежит к группе неприкасаемых», — отмечает эксперт.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Какой может быть заговор против Менендеса

В американской прессе отмечается, что обвинения против Менендеса были выдвинуты, чтобы опровергнуть заявления бывшего президента Дональда Трампа о том, в США идет «охота на ведьм» против республиканцев.

Как утверждают аналитики CNN, возбудив уголовное дело в отношении едва ли не главного сенатора-демократа, министерство юстиции США показало, что одинаково внимательно расследует деятельность политиков вне зависимости от их партийной принадлежности.

В эфире телеканала Fox News известный политобозреватель Джесси Уоттерс заявил: расследование против Менендеса является попыткой демократов отвлечь внимание от начала расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Он считает, что сам глава Штатов заинтересован в отставке Менендеса с поста главы комитета по международным отношениям.

«Менендес не хочет открывать Кубу, но этого хочет Байден. Менендес терпеть не может сделку с Ираном, которую Байден хочет вернуть. Менендес любит Израиль, Байден — не очень», — отмечает Уоттерс.

Политолог-международник Блохин считает, что за судебным делом стоит не Байден, так как он скорее бы инициировал разбирательство против кого-то из республиканцев и не стал бы трогать демократов.

«Трамп тоже к этому непричастен. Идет традиционная для США внутриполитическая борьба», — заключил российский эксперт.

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем раньше обвиняли Менендеса

Менендеса подозревали в коррупции в 2006 году, когда он впервые баллотировался в Сенат. Федеральные прокуроры расследовали деятельность некоммерческой организации, в которой политик помог получить миллионы долларов в виде федеральных грантов и которая платила ему сотни тысяч долларов за аренду помещений. Однако официальных обвинений тогда предъявлено не было.

В 2015 году Менендеса заподозрили в использовании положения для помощи третьим лицам за вознаграждение: сообщалось, что он мог поддерживать бизнес своего спонсора из Флориды Соломона Мельгема. Но в ходе расследования так и не было доказано, что политик получал какие-либо выплаты или подарки в обмен на услуги, и в 2018 году его оправдали.

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