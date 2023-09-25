Рейтинг одобрения работы Байдена обновил антирекорд NBC: в США деятельность Байдена не одобряют 56% избирателей

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Джо Байден

В США уже 56% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента и только 41% одобряет, сообщает телеканал NBC. По итогам его сентябрьского опроса оказалось, что рейтинг одобрения деятельности хозяина Белого дома достиг нового антирекорда.

Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США, — подчеркивается в сообщении.

Опрос также показал, что деятельность Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53% американцев, а 59% респондентов не устраивает его экономическая политика. Кроме того, 74% избирателей выражают серьезные (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что президент в свои 80 лет не имеет необходимого психического и физического здоровья, чтобы пойти на второй срок.

Телефонный опрос проводился с 15 по 19 сентября среди тысячи жителей США. Статистическая погрешность составила около 3,1%.

Ранее американский журналист Стивен Шепард по итогам апрельского опроса заявил, что Джо Байден рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах из-за низкого уровня одобрения гражданами. Тогда рейтинг одобрения президента США составлял 43% против 52% неодобрения. Шепард отметил, что примерно такую же популярность имел на предыдущих выборах экс-президент США Дональд Трамп.