В США заявили, что низкие рейтинги Байдена «утянут его на дно» на выборах Politico: Байден может проиграть на выборах из-за низких рейтингов

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Джо Байден (справа)

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах из-за низкого уровня одобрения гражданами, пишет обозреватель Politico Стивен Шепард. По его словам, сейчас рейтинг одобрения американского лидера колеблется в районе 40%. Примерно такую же популярность имел на предыдущих выборах экс-президент США Дональд Трамп, отмечает Шепард.

Джо Байден стал президентом, обещая развернуться на 180 градусов от Дональда Трампа. Но у этих двух мужчин действительно есть одна большая общая черта: одинаково низкие рейтинги одобрения в начале их заявок на переизбрание, — пишет Шепард.

Автор также ссылается на данные FiveThirtyEight, согласно которым нынешний рейтинг одобрения Байдена составляет 43% против 52% неодобрения. Он подчеркнул, что рейтинг Трампа в 2019 году был на уровне 42%. Шепард считает, что Байден повторит путь бывшего президента США, пытавшегося повторно переизбраться.

Накануне Байден заявил, что готов вновь баллотироваться на пост главы государства. Глава Белого дома добавил, что он и его команда объявят об этом относительно скоро. Он при этом Байден не стал уточнять, поддерживает ли его кандидатуру Демократическая партия США.