Лондон раскрыл военную тайну. Зачем британцы травят ВСУ асбестом Солдаты ВСУ могут пострадать из-за ядов в британской технике

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

В Минобороны Великобритании признались, что сотни танков и бронетехники английского производства содержат асбест — вредный для человеческого здоровья минерал. Этим ядовитым веществом может быть отравлена и боевая техника, которую ранее англичане передали Киеву. Почему военную тайну решили обнародовать, насколько асбест опасен для человека и окружающей среды и чем для ВСУ может обернуться токсичный подарок Лондона — в материале NEWS.ru

В чем признались в Минобороны Британии

2699 единиц британской военной техники может содержать опасные для человека материалы из асбеста, сообщает The Times со ссылкой на представителя Министерства обороны Соединенного Королевства.

«Безопасность наших военнослужащих — это главный приоритет. Мы разрабатываем планы по устранению асбеста в нашей технике как можно скорее. С целью обеспечения безопасности наших военных была произведена оценка риска», — говорится в заявлении ведомства.

Журналисты сообщили, что токсичный материал присутствует в корпусах боевых машин пехоты Warrior, бронетранспортерах Bulldog, самоходных зенитных установках Stormer, вертолетах Wildcat и танках Challenger 2. По их данным, большая часть этих вооружений уже выведена из строя или из нее удалены ядовитые элементы.

«Наличие асбестосодержащих материалов само по себе не создает риска для здоровья, а оборудование, содержащее асбест сверх установленных норм, может эксплуатироваться только специалистами», — подчеркнул представитель Минобороны.

Напомним, указанные в материале британской газеты вооружения ранее в ограниченном количестве поставлялись на Украину.

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press Танк Challenger 2

Как ядовитый асбест оказался в британской бронетехнике

Асбест — это негорючий материал, который повышает пожароустойчивость, объяснил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Александр Алесин. Он предположил, что британские конструкторы могли использовать его в качестве компонента многослойной брони танков Challenger 2 и другой боевой техники.

«Броня танка — это толстая плита из разных слоев. Тут и керамика, композитные материалы и так далее. Этот слоеный пирог обладает высокой бронестойкостью. Есть подозрение, что англичане использовали асбест в качестве наполнителя для препятствия возгоранию», — сказал Алесин.

В Великобритании и других странах Запада действует строгий запрет на использование асбеста, напомнил NEWS.ru биотехнолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По его мнению, Лондон мог закрыть глаза на нормы безопасности для своего военно-промышленного комплекса.

«С боевой техникой все иначе. Это может быть регламентировано другими законами, которые засекречены. Содержится ли асбест в броне более современных версиях танка Challenger и других британских вооружений — я не знаю», — подчеркнул Никулин.

Российский ВПК, в отличие от Великобритании и США, не использует в своих разработках асбест и обедненный уран, сообщил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов.

«Наша отечественная броня тоже многослойная, но у нее другой стержень. В ее прослойках нет никакого асбеста. Но насколько я знаю, самая большая опасность западных танков — это обедненный уран в американских Abrams M1A1», — уточнил Артамонов.

Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танки Abrams Фото: defense.gov Танки Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танки Abrams Фото: defense.gov Танки Abrams Фото: defense.gov Танки Abrams Фото: defense.gov Танки Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams, погрузка снарядов Фото: defense.gov Танк Abrams, погрузка снарядов Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams Фото: defense.gov Танк Abrams

Что такое асбест и где еще используется

Асбест — природный волокнистый минерал, обладающий уникальными свойствами: прочностью, огнеупорностью и устойчивостью к радиации. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, он входит в список десяти самых опасных химических веществ.

Выделяют два основных вида асбеста — амфиболовый и хризотиловый. Первый является сильнейшим канцерогеном и угрозой для человека и окружающей среды. При попадании частиц амфиболового асбеста в легкие его практически невозможно вывести из организма, и это становится причиной заболеваний. Раньше его применяли исключительно в тяжелой промышленности и металлургии, но в конце XX века запретили во всем мире.

Хризотиловый асбест считается безвредным для организма человека. При попадании в легкие его волокна растворяются и выводятся в течение нескольких дней. Его используют в разных областях промышленности и строительстве. Игорь Никулин привел пример, как именно применяют этот материал в России.

«У нас асбест еще в 90-е годы широко использовался. До сих пор на домах полно шиферных крыш из асбестоцементной смеси. Асбестовую ткань применяют для изоляции труб. Этот материал выдерживает высокие температуры», — пояснил Никулин.

Насколько опасен асбест в военных целях

Как воздействие вредного вида асбеста может грозить человеку, объяснила NEWS.ru онколог Гузаль Азизова. Вдыхание его волокон и пыли провоцирует развитие фиброза легких и рака.

«Важно вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму. Необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами до минимума», — пояснила специалист.

Получить онкологические заболевания могут все, кто контактирует с британской военной техникой, в броне которой содержится токсичный материал, отметил Александр Алесин. В особой группе риска, по его мнению, будут члены экипажа этих боевых машин.

«Если в корпус танка Challenger-2 попадут подкалиберные бронебойные снаряды, произойдет химическая реакция с выделением вредных веществ. Это точно скажется на здоровье членов экипажа, которые находятся в закрытом пространстве. На открытом воздухе асбест рассеивается, и его концентрация понижается до безопасных величин», — отметил аналитик.

Асбестосодержащие компоненты в броне британских танков представляют большую опасность для окружающей среды, заявил NEWS.ru член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош. Передача Украине этой техники и снарядов с сердечниками из обедненного урана может грозить миру большой катастрофой.

«Здесь просматривается стратегия Запада на отравление территории и ее населения опасными веществами. Это требует решительного международного вмешательства. Асбест и уран будут развеяны воздушными потоками. По рекам они попадут в Черное море и прилегающие акватории. Это чревато и для России, и для Европы», — предупредил Бартош.

Фото: IMAGO/Global Look Press Танк Challenger 2

Зачем британцы признали применение асбеста

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru отметил, что такая «реклама» может отрицательно сказаться на экспортном потенциале британского оружия.

«Я не понимаю конечную цель этого заявления, зачем они это сделали. Логика здесь хромает. Они, наоборот, должны рекламировать свою боевую технику, а вся эта информация точно не играет им на руку», — сказал Суконкин.

Британское оборонное ведомство перед отправкой в марте Вооруженным силам Украины 14 танков Challenger-2 разработало чрезвычайный план с целью предотвратить их попадание в руки российских военных. По словам военного эксперта, в Лондоне даже звучали запреты на использование этих машин на поле боя.

«Украинские танкисты боятся ходить в атаку на этих танках. Они говорили, что в Challenger-2 меньше шансов выжить, ведь российская оборона сосредотачивает всю силу огня на эту технику, охотится на нее, так как за уничтожение можно получить награду. Возможно, все это как-то связано. Мне кажется, что в этой британской мышиной возне есть второе дно», — предположил Суконкин.

Однако Игорь Никулин не видит странностей в заявлении представителя британского Минобороны о наличии асбеста в танках. Он допустил, что англичане так реализуют план по списанию старой военной техники.

«В этом ничего удивительного. Запад гонит на Украину старье, надеясь потом получить большие проценты. Англосаксы всегда так поступали со всякими туземными армиями, которые они нанимали для своих военных операций. Жизнь этих туземцев, по их мнению, стоит недорого, и чем меньше их останется, тем лучше. Это обычная колониальная война», — подытожил Никулин.

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