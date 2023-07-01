Онколог назвала неочевидные симптомы рака легких Онколог Азизова: неочевидными симптомами рака легких являются усталость в первой половине дня и головокружения

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Неочевидными симптомами рака легких являются: слабость и усталость уже в первой половине дня, необъяснимый кожный зуд с развитием дерматита, головокружения, нарушение координации движений, рассказала NEWS.ru онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова. Эксперт отметила, что о недуге также сигнализирует субфебрильная температура, которую не получается сбить препаратами.

Первые, неочевидные, симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Если вы чувствуете немотивированную усталость, головокружения уже в первой половине дня с несбиваемой субфебрильной температурой, если развился кожный зуд с дерматитом — это довольно тревожные признаки, которые нельзя оставлять без внимания, — подчеркнула она.

По словам Азизовой, при появлении данных признаков необходимо пройти диагностику. Она добавила, что основными причинами злокачественных опухолей в легких являются: активное и пассивное курение, контакт с канцерогенными веществами, вдыхание радона и волокон асбеста, наследственная предрасположенность, радиоактивное облучение, наличие хронических заболеваний органов дыхания и эндокринных патологий, вирусные инфекции и загрязнение атмосферы.

Профилактика рака легких достаточно проста. Это отказ от вредных привычек, в первую очередь, от курения. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и ежедневные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе. Важно вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму. Необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами до минимума, — подытожила Азизова.

Врач-онколог Максим Юдин ранее предупредил, что рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. Он отметил, что риску развития онкологии подвержены люди старше 40 лет.