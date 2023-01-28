Британские военные испугались, что танки Challenger 2 попадут к русским The Sun: британские военные опасаются попадания танков Challenger 2 в руки ВС РФ

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Министерство обороны Великобритании в настоящее время разрабатывает чрезвычайный план с целью предотвращения попадания танков Challenger 2 в руки российских военных. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на осведомленные источники. Предполагается, что танки будут эвакуировать с поля боя в случае их повреждения.

Как отметили источники издания, в британском оборонном ведомстве считают, что захват танков российскими военными был бы «кошмаром», поскольку РФ получила бы возможность изучить данную технику.

Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают, — рассказал собеседник агентства.

В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили, что Лондон в ближайшие недели передаст Киеву 14 танков Challenger 2. В ближайшие дни также начнется обучение украинских военных их применению.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до 8 километров.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также отметил, что в его государстве понимают риски того, что доставка техники может занять многие месяцы, и пояснил, что именно поэтому президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».

В свою очередь военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Украине требуется от 700 до 1000 танков западного производства (американские Abrams, британские Challenger, германские Leopard, французские Leclerc) для восстановления потенциала ВСУ.