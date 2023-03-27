На Украине рассказали о получении британских танков Challenger 2 Резников: бронетехника из ФРГ, США и Британии поступила на вооружение ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Британские танки Challenger 2 уже поступили на вооружение ВСУ, написал в соцсетях глава Минобороны страны Алексей Резников. Он также подчеркнул, что Украина дополнительно получила американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты Marder.

Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии, — сказал украинский министр.

27 марта британское Министерство обороны сообщило, что танковые экипажи Украины завершили процедуру обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись на родину. В ведомстве указали, что тренировки проходили на протяжении нескольких недель.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до 8 километров.

Великобритания 14 января объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения.

Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, танки Challenger 2 могут поставить на передовую Украины до лета, в мае или ближе к Пасхе. По его словам, все это время будут идти тренировки экипажей ВСУ.