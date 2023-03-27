Британцы научили украинских танкистов управлять Challenger 2 Украинские танкисты завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании

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Боевой танк Challenger 2 стоит на вооружении Британии. В Лондоне не исключают его передачи Украине

Танковые экипажи из Украины завершили процедуру обучения управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись на родину. Об этом говорится в заявлении британского минобороны. Там, в частности, указали, что тренировки проходили на протяжении нескольких недель.

Предполагается, что вновь обученные экипажи будут задействованы в ходе украинского контрнаступления, которое предположительно начнется в ближайшие недели.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до 8 километров.

Великобритания 14 января объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения.

Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, танки Challenger 2 могут поставить на передовую Украины до лета, в мае или ближе к Пасхе. По его словам, все это время будут идти тренировки экипажей ВСУ.