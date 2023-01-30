В Британии рассказали, когда танки Challenger попадут на Украину Глава Минобороны Британии Уоллес: танки Challenger 2 могут прибыть на Украину до лета

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Танк Challenger 2

Британские танки Challenger 2 могут прибыть на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает РИА Новости. По его словам, все это время будут идти тренировки экипажей ВСУ.

Очевидно, из соображений безопасности я не могу назвать точные сроки. Но я могу сказать: все начинается с обучения индивидуальной работе на платформах (танках), а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут (на передовую). Я могу сказать, это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе, — сказал он.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Оснащён единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до 8 километров.

Ранее издание The Sun со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Министерство обороны Великобритании в настоящее время разрабатывает чрезвычайный план с целью предотвращения попадания танков Challenger 2 в руки российских военных. Предполагается, что танки будут эвакуировать с поля боя в случае их повреждения.