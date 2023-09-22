Танки с ядовитым асбестом: когда над Украиной прекратят издеваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

22 сентября Министерство обороны Великобритании признало, что Вооруженным силам Украины могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.

Откуда такая халатность

За все время спецоперации в СМИ неоднократно появлялись сообщения о сбоях с поставками западных вооружений, отказах и изношенной технике. При этом подобных новостей не было про американскую технику — она, как правило, работала без сбоев.

Но все объяснимо: страны Евросоюза готовы активно забрасывать оружие на Украину. Но ровно до того момента, пока у них не закончится устаревшая техника на складах.

Все, что было отправлено ранее европейскими странами, — все это пылилось на складах и ждало ремонта либо утилизации уже через 5–10 лет. И момент для избавления от хлама оказался весьма удачным. И даже экономически выгодным: содержать старую технику для любого государства невыгодно.

Технику решили «утилизировать» с фанфарами и доброжелательной улыбкой, чтобы заработать себе одобрение избирателей, агрессивно настроенных по отношению к России и ее действиям.

В общем, никто не удивился, когда появилась информация, что Великобритания могла отправить на Украину танки с ядовитым асбестом. Ведь такое оружие надо утилизировать особым образом, что требует немалых денег. А зачем их тратить? Тем более что есть благоприятная возможность и сэкономить, и заработать политические очки.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Challenger 2

Почему помощи от Европы ждать не стоит

Ни одно крупное государство ЕС не захочет поражения и развала России, так как это означает возникновение сильнейшего очага нестабильности в регионе.

Поэтому пока страны ЕС лишь пользуются возможностью сбагрить все ненужное и получить в ответ нужное. Например, низкооплачиваемых рабочих и улучшение демографической ситуации благодаря ассимилирующимся беженцам. Политическими интересантами в данной ситуации можно назвать только страны Прибалтики, которые всегда были крайне агрессивно настроены по отношению к России (при этом никаким влиянием или большим количеством оружия не может похвастаться ни одна из стран Прибалтики).

Когда спецоперация закончится

Украина уже должна была осознать, что битву с Россией пора заканчивать. Но есть один фактор, удерживающий ее на плаву, — США. Америка, в отличие от стран ЕС, напрямую заинтересована в сокращении влияния России, а возможно, и в ее уничтожении как единого государства.

Именно Америка поддерживает Украину деньгами, а ее солдат — хорошим вооружением. Именно из-за США спецоперация превратилась в войну на истощение, где ресурсы самой США — настроения избирателей.

Так что я с уверенностью могу сказать, что поражение Украины последует сразу после того, как американские граждане начнут протестовать из-за очередного пакета финансовой помощи. А случиться это может уже скоро. Выборы в США близко, и политические противники Джо Байдена обязательно припомнят ему все.

Читайте также

«Украину решили сдать»: Зеленский потерял веру в Запад. Когда кончится СВО?

«Для танго нужны двое»: Блинкен сообщил, когда Украина пойдет на переговоры

ВСУ загнали себя в огневой мешок под Работино: это провал «контрнаступа»?

Год назад Россия отвела войска от Харькова: зачем это сделали на самом деле