Британия отправила ВСУ танки с ядовитым асбестом: опасно ли это для ВС РФ

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Challenger 2

Министерство обороны Великобритании признало, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) могли поставить военную технику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест, сообщает издание Daily Express. Чем опасен данный материал для организма человека?

Сколько техники с ядовитым асбестом получил Киев

По информации британского таблоида, ядовитые веществами могут быть в более чем 2000 единиц военной техники. Среди них танки Challenger 2, боевые машины Warrior и БТР Bulldog, которые были отправлены ВСУ. В Минобороны Великобритании заявили, что подобное развитие событий вызывает «серьезную тревогу».

Член Лейбористской партии, так называемый теневой министр обороны (человек, который находился бы в должности, если бы партия имело большинство в парламенте) Великобритании Джон Хили обратил внимание, что это разоблачение является очень серьезным для всей страны. Он добавил, что Консервативная партия не выполняет свой «особый долг» перед Вооруженными силами.

Также в МО Британии сообщили, что разрабатываются планы по устранению любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов. В общей сложности 2699 единиц техники, принадлежащей армии, содержат ядовитые вещества, говорится в материале.

Какое опасное вооружение Лондон поставил Киеву

25 апреля тогда еще британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он указал, что британская сторона не следит за тем, где и как они применяются, а также не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

Помимо этого, он рассказал, что излучение обедненного урана неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов.

«Боеприпасы с обедненным ураном, очевидно, оказывают сильное воздействие на снаряды в бронированной машине-мишени. Помимо этого, влияние ограничено прежде всего остатками машины, по которой наносится удар, и некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами, локализованным вокруг зоны удара», — заявил Хиппи.

О планах поставки Украине снарядов с обедненным ураном 21 марта объявила замминистра обороны Британии Аннабель Голди. Она указала, что такие боеприпасы поставят ВСУ наряду с танками Challenger 2.

Чем асбест опасен для человека

Британский таблоид в своем материале отметил, что асбест использовался в ХХ веке для строительства танков, кораблей и самолетов. Минерал при воздействии на него может разлагаться на крошечные волокна и привести к неизлечимому повреждению легких.

Онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова в беседе с NEWS.ru объяснила, что основными причинами рака легких являются активное и пассивное курение, контакт с канцерогенными веществами, вдыхание радона и волокон асбеста.

«Важно вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму. Необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами до минимума», — пояснила специалист.

Член-корреспондент РАН Михаил Давыдов заявил, что от рака легкого ежегодно погибает более 1,5 млн человек, при этом в 90% случаев он проявляется уже на поздних стадиях. Давыдов назвал среди основных вызывающих заболевание факторов курение, взаимодействие с асбестом, бериллием, ураном или радоном, хронические заболевания легких и генетику.

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