В Лондоне признались в использовании снарядов с обедненным ураном Постпред в ООН Вудворд заявил, что Британия десятилетиями применяла снаряды с обедненным ураном

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания десятилетиями применяла снаряды с обедненным ураном, рассказала постпред королевства при ООН Барбара Вудворд на заседании Совета Безопасности организации. По ее словам, это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием.

Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу, — сказала Вудворд.

Обедненный уран представляет собой побочный продукт обогащения природного урана для производства ядерного топлива.

Перед выступлением Вудворд на заседании ООН, российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что британские власти не озабочены благополучием своих сограждан. Дипломат обратил внимание на то, что Британия осведомлена о долгосрочных последствиях использования снарядов с обедненным ураном для окружающей среды и здоровья людей.

Ранее израильский политолог Яков Кедми сообщил, что в Польше зафиксировали скачки радиации. Там зарегистрировали резкое повышение уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана, используемого в боеприпасах.