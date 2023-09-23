ВС РФ уничтожили запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли значительный ущерб системе материально-технического обеспечения ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны. В частности, уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Украине странами Запада.

В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине, — говорится в сообщении.

Украинская армия несет значительные потери, добавили в МО. Кроме того, отмечается низкий уровень морально-психологического состояния бойцов ВСУ, из-за чего они были вынуждены вывести подразделения в тыловые районы для восстановления боеспособности.

За прошедшую неделю ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, добавили в ведомстве. Были поражены объекты ремонта авиации и бронетехники, нефтепереработки и склады боеприпасов.