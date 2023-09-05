Challenger и Leopard в огне: что ждет западные танки на Украине Российские военные впервые уничтожили танк британского производства Challenger 2

Фото: МО Украины

Challenger 2

В ходе СВО российские военные впервые уничтожили танк британского производства Challenger 2. Горящую машину сняли на видео военнослужащие ВСУ. Герой России полковник Рустам Сайфуллин завил, что немецкая бронетехника горит так же прекрасно — танки Leopard «разлетаются во все стороны» на российских минах. Какая судьба ждет американские Abrams, которые Пентагон вот-вот поставит Киеву, и какие еще танки не исчерпали потенциал в строю Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

Как ликвидировали первый танк Challenger 2

Во вторник утром Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВСУ потеряли первый танк Challenger 2 в боях под селом Работино на Запорожском направлении. В подтверждении этому представлена видеозапись, предположительно снятая украинскими военными. На кадрах видно, как машина британского производства горит на обочине дороги. Впрочем, в Минобороны России эту информацию пока не комментировали. Не было подтверждения и со стороны Украины и Великобритании.

Точно определить модель танка в дыму и огне достаточно сложно. Однако военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru указал на детали, которые подтверждают, что на опубликованных в Сети кадрах именно Challenger 2.

«По очертаниям похож: короткая пушка, не такая, как у нас, относительно корпуса. Башня похожа. И огромный тепловизор. Наверное, да, это Challenger 2», — заявил Суконкин.

Эксперт также рассказал, как именно российские военные могли подбить первый британский танк в составе украинской армии.

«Предположу, что Challenger 2 уничтожили в ходе танкового боя, либо огнем артиллерии, либо с помощью противотанкового ракетного комплекса, либо машина подорвалась на мине», — перечислил Суконкин.

Сколько всего танков Challenger 2 есть на вооружении ВСУ

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Выпускается с 1993 года. Машина оснащена единственной в своем роде 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1. Боекомплект составляет 52 выстрела, дальность стрельбы — до восьми километров. Лондон решил поставить 14 таких танков Киеву еще в середине января этого года. В марте они уже поступили и встали на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в августе это соединение задействовали в боевых операциях на Запорожском направлении.

Еще в январе издание The Sun сообщало, что у британского Минобороны разработан чрезвычайный план с целью предотвратить попадания Challenger 2 в руки российских военных. Предполагалось, что танки будут эвакуировать с поля боя в случае их повреждения.

Алексей Суконкин также напомнил, что Лондон запрещал Киеву бросать в бой эти машины из-за вероятных имиджевых потерь. Он отметил, что Challenger 2 по уровню своей брони находятся на одном уровне с Leopard 2.

«Там нет ничего сверхъестественного, все наши противотанковые средства могут его поразить, — добавил эксперт.

Фото: МО Украины Challenger 2

Как себя показали немецкие танки Leopard 2

В середине августа немецкая газета Bild сообщила, что западные партнеры Украины в общей сложности передали Киеву не менее 100 современных танков. Около 60 из них — немецкие машины второго поколения Leopard 2.

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявил, что эти танки прекрасно «разлетаются во все стороны» на российских минах.

«Мы видели кадры, когда и „Леопарды“, и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк „Леопард“ — это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что „Леопард“ прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — отметил Сайфуллин в интервью РИА Новости.

Уязвимость Leopard 2 подтверждает и немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По их информации, потери украинской армии на фронте нанесли существенный удар по репутации их производителя — концерна Rheinmetall. В материале говорится, что Запад преподносил поставку Leopard 2 ВСУ как «переломный момент» в конфликте, однако они не оправдали ожиданий, а сообщения с поля боя формируют негативное впечатление о производителе.

Какая судьба ждет американские танки Abrams на Украине

Следующие на очереди — американские танки Abrams старой модели M1A1. Всего Пентагон обещает поставить украинской армии 31 машину, и 10 из них уже в середине сентября. В настоящее время, по данным газеты Politico, танки находятся в Германии на ремонте. После они будут направлены на Украину.

Военный эксперт Юрий Лямин в разговоре с NEWS.ru заявил, что поставка Abrams не даст серьезного преимущества ВСУ. По его мнению, эти машины будут так же хорошо гореть в зоне спецоперации, как и другая западная техника.

«Им обещали поставить батальонный комплект, порядка 30 Abrams. Эти танки не смогут оказать решающего значения в условиях такого крупномасштабного конфликта даже на отдельном участке линии фронта. Abrams — это не какой-то там „чудо-танк“. Его можно подбить, и он будет так же хорошо гореть, как Leopard 2 и Challenger 2. Примеры этому были в предыдущих конфликтах», — напомнил Лямин.

Эксперт добавил, что украинская армия не получила бы преимущество на фронте даже при наличии у них более современных модификаций Abrams. По его словам, растянутые сроки поставок западной техники упрощают российским военным задачи по ее уничтожению и усугубляют положение ВСУ.

«Даже самая современная модификация танка Abrams имеет свои уязвимости, его тоже можно уничтожить. Если бы все Abrams, Leopard и Challenger передали разом и одновременно задействовали на одном участке фронта, это бы нам создало гораздо больше проблем, чем сейчас», — пояснил Лямин.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Abrams

Какие еще танки остаются на вооружении ВСУ

Киев испытывает дефицит в танковой технике, считает Юрий Лямин. По его информации, в настоящий момент украинская армия ждет поставок старых моделей Leopard 1A5 из Германии. Кроме того, у них на вооружении еще остаются модели Leopard 2A4, шведские модификации Leopard 2A5, некоторое количество Leopard 2A6 и старые советские Т-64, Т-72, T-80.

«У них есть запас разных танков. Есть образцы, которые модернизировались на Украине и в Польше, есть глубоко модернизированные словенские M-55 S. Часть подбитых они отправляют в ближайшие страны Восточной Европы на ремонт, часть приводят в порядок на Украине. Поэтому сложно понять, сколько находится на фронте, а сколько восстанавливают. Этот разбег может исчисляться сотнями танков», — отметил Лямин.

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