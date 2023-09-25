Ракеты ATACMS оставили Украину и Зеленского без козырей

Фото: Общественное достояние/wikipedia

Сменный пакет 227-мм ракет MFOM и тактическая ракета MGM-140 ATACMS (слева)

После долгих танцев и создания видимости неопределенности президент США Джо Байден все-таки распорядился поставить на Украину партию ракет большого радиуса действия АТАСМS. Правда, речь идет об «ограниченном количестве». Но сути дела эта поправка не меняет. Известно, что в арсеналах Пентагона таких средств поражения относительно немного. А поскольку Вашингтон постоянно вынужден помнить еще и про Тайвань, то ракетная квота Украины ограничена не доброй волей США, а объективными обстоятельствами.

Добрый дедушка Байден

Конечно, Джо Байдену надо было хоть как-то поощрить прибывшего за океан президента Украины Владимира Зеленского, визит которого, мягко говоря, не выглядел удачным. Но после долгих публичных колебаний нижайшая просьба Киева о современных ракетах, которые можно запускать с наземных установок, была удовлетворена. Весьма характерно, что о таком решении было объявлено не сразу, а после некоторой паузы.

В любом случае теперь в Вашингтоне могут с уверенностью говорить: Киев получил все, что просил. И до окончания летней кампании ему необходимо добиться перелома.

С одной стороны, поставляя ракеты АТАСМS, Штаты больше нагнетают обстановку на Украине. Но с другой, они тем самым окончательно припирают Зеленского к стенке. Больше ссылаться на отсутствие каких -то средств поражения не получится. Теперь вся ответственность на украинском командовании и на Владимире Зеленском.

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Крым попадает под прямой прицел

Примечательно, что выделение украинцам новых ракет с большим радиусом действия в некотором смысле снижает шансы на ведение каких-либо закулисных переговоров. Если еще вчера американцы могли преподносить возможность поставок своих ракет в качестве предмета для торга с Москвой, то теперь все карты выложены на стол. Дальше уже стадия применения ядерного оружия, то есть та роковая фаза противостояния, которую все стороны стараются избежать.

Под прицелом оказывается несколько наших городов-миллионников. А это значит, как бы Киев не клялся Западу, что против «исторической» российской территории эти ракеты не будут применяться, фактор общей дестабилизации и роста взаимного недоверия будет давать о себе знать. Тем более что и подлетное время до объектов в России сократится.

Есть ли путь к переговорам

Итак, в контексте новых ракетных раскладов меняется и перспектива поиска возможных компромиссов. С одной стороны, Штаты отдали украинской армии все, что только могли. А потому провал «контрнаступа» в этих условиях окончательно подвигнет Вашингтон к нажиму на Зеленского, от которого будут требовать переговоров.

А с другой, и Москва уже не сможет больше игнорировать понятие красных линий и ссылаться на то, что еще воевать как следует не начали. Общественность не поймет. Значит, придется сделать мощный ответный ход, способный охладить пыл противника. И средства для этого есть. Как следствие, стороны окажутся на пороге, который никому не захочется перейти.

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