Украинский полигон для обороны Тайваня: зачем он нужен американцам

Фото: МО Украины

Американские военные скрупулезно анализируют не только качество оружия, которое используется на Украине, но и тактические особенности украинского конфликта. Весьма вероятно, что это делается для подготовки к другому конфликту — на Тайване.

Говорят про Украину, а думают об острове

В последнее время американские стратеги все чаще дают понять, что конфликт на Украине, конечно, служит стратегической цели ослабления России, но главные интересы Соединенных Штатов активно смещаются в регион Юго-Восточной Азии и выстраиваются вокруг прямой конфронтации с Китаем и недопущения присоединения к нему Тайваня.

Поэтому под разговоры о мирном сотрудничестве с Поднебесной мировой гегемон внимательно следит за ходом военной операции на Украине. Что касается оружия, то уже сделаны неофициальные неутешительные выводы о качестве западной бронетехники, некоторых якобы передовых систем ПВО, оказавшихся беспомощными перед лицом современных гиперзвуковых ракет типа «Кинжал».

Но одновременно дан зелены свет разработкам все более совершенных беспилотных летательных аппаратов, дронов-камикадзе большого радиуса действия, полевой роботизированной техники. Военные становятся скорее операторами, а не непосредственными участниками сражений.

Не числом, а умением

Однако американских военных теоретиков крайне увлекает и анализ хода боевых действий на Украине, различных тактических построений. А из такого обобщенного материала делаются далеко идущие выводы. Опять-таки в привязке к возможным сражениям за чудный остров Тайвань.

Поэтому, когда министра обороны США Ллойда Остина спросили на слушаниях в американском сенате о стратегии защиты Тайваня в случае военной конфронтации с Китаем, тот без запинки ответил, что «мы извлекли ряд важных уроков из опыта украинского конфликта».

И вот что характерно: у американских стратегов неожиданно открылись глаза на то, что у меньших сил есть хорошие шансы эффективно защищаться от превосходящих сил противника. Там назвали такую тактику ассиметричной. Конечно, можно долго спорить о том, что и так давно известно: воюют не числом, а умением.

Вся сила в «опорниках»

Постоянное пребывание американских советников на линии боевого соприкосновения не прошло даром. Они увидели, что можно строить оборону населенных пунктов, промышленных и инфраструктурных объектов с опорой на каждый дом и подвал путем превращения их в укрепленные «опорники». Понятно, что этот вывод сделан на случай, если силы китайской армии решатся на высадку десанта на остров.

Ясно, что есть и другие выводы, которые сделаны на материале украинского конфликта, но не подлежат оглашению. Между тем тень вероятного конфликта вокруг Тайваня все гуще накрывает поле боя на Украине. А потому в Вашингтоне и не решаются пока передать Украине баллистические ракеты большого радиуса действия АТАСМS, поскольку их число в американских арсеналах ограничено. Вдруг пригодятся на другом театре военных действий.

Так что мысли американских стратегов все дальше от Киева и Львова.

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