Байден вздумал переиграть Путина с помощью ракет АТАСМS Новые американские ракеты АТАСМS могут легко долетать до Ростова-на-Дону или Воронежа

Фото: lockheedmartin.com

Американцы умеют вести международные игры на грани фола. И нынешний предмет, которым они несколько месяцев упорно манипулируют, крайне взрывоопасен. Речь идет о ракетах большого радиуса действия АТАСМS. Для Киева эти ракеты выглядят очередным чудо-оружием. Но власти США то обещают их поставить, то начинают выражать глубокие сомнения в этом по причине нехватки таких ракет в собственных арсеналах. И вопрос поставок АТАСМS постоянно визит в воздухе. Что происходит?

Поставки тонут в белом шуме

Недавно заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер поделился сомнениями: мол, решение по АТАСМS еще не принято. Пока ракеты поставляться не будут.

Впрочем, это обычная информационная игра, сопровождавшая каждую поставку новых вооружений. Нагнетается своеобразный белый шум, когда звучат самые противоречивые заявления и делаются ссылки на разнообразные анонимные источники. Под такую сурдинку уже готовились поставки танков, новейших систем ПРО, РЗСО большого радиуса действия. Видимо, такую же информационную мелодраму по отработанному сценарию в США разыгрывают и сейчас.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Готовят общественное мнение

Не исключено, что американцы тестируют общественное мнение и у себя в стране, и в странах-союзниках. Причем тон в таком тестировании задают «оптимисты», утверждающие, что в реале никаких красных линий, пересечение которых было бы связано с риском для Запада, не существует. Мол, сколько было опасений при передаче Javelin, не говоря уже о танках Leopard и Abrams, но русские никаким образом на это не отреагировали. А поэтому и сейчас не стоит опасаться экстраординарной реакции Москвы, кроме предупреждений о неизбежной эскалации конфликта на Украине.

На перспективу таких поставок общественная реакция пока сдержанная, несмотря на постоянные заверения натовских шефов, что только отправка на Украину все более эффективных вооружений приведет к скорейшему заключению мира. При радиусе действия в 300 км американские ракеты АТАСМS способны поражать кварталы в том же Ростове-на-Дону или Воронеже. А все знают, чего стоят заверения Киева не использовать иностранные вооружения против «исторической» части России.

Нападение же на территорию Российской Федерации, да еще с использованием столь разрушительных средств, в соответствии с официальной военной доктриной РФ, открывает прямой путь к применению ядерного оружия. Есть о чем задуматься даже в Белом доме.

Всякий ли торг уместен

Между тем тот же помощник госсекретаря Файнер дал понять, что АТАСМS могут пополнить украинские арсеналы. О прежних ограничениях, которые диктовали поставки исключительно оборонительной техники, речи уже нет.

Не исключено, что новые ракеты для американцев — предлог для нового направления теневой переговорной торговли. США всегда мастерски предлагали доллары или оружие в обмен на серьезные уступки со стороны партнеров по переговорам. Вот и теперь нагнетаемая неопределенность вокруг предоставления украинцам АТАСМS может быть аргументом в непрекращающейся большой игре. Например, угрозой поставок АТАСМS стимулировать Россию к возобновлению зерновой сделки. Чтоб и ракеты сохранить для того же Тайваня, и от русских что-то выторговать.

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