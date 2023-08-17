«Панцирь-С» против Storm Shadow: как ВС РФ будут сбивать британские ракеты

Фото: МО РФ

Специалистам холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») удалось повысить эффективность зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в борьбе с британскими ракетами Storm Shadow. Что умеет этот ЗРПК и какие улучшения получил?

«Все необходимые доработки ЗРПК „Панцирь-С“ внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по „сложным“ снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow», — заявили представители холдинга на форуме «Армия-2023».

По словам специалистов, «Панцирь-С» создавался как универсальное средство защиты еще задолго до начала СВО. Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев обратил внимание, что результативность доработанных этих ЗРК против ракет HIMARS достигает 100%.

Как российские конструкторы модернизировали «Панцирь-С»

Представители холдинга «Высокоточные комплексы» 18 мая на выставке Milex-2023 заявили, что ЗРК «Панцирь» был модернизирован с учетом СВО, в частности для борьбы с реактивными системами залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

«Все необходимые доработки внедрены», — заявили в компании.

На следующий день в Ростехе сообщили, что обновленный ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ», который создавался для сухопутных и воздушно-десантных войск, находится на завершающем этапе испытаний.

«Работы по разработке модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-СМ-СВ“ на гусеничном шасси для сухопутных войск находятся на завершающем этапе испытаний», — добавили в госкорпорации.

В холдинге «Высокоточные комплексы» вчера, 16 августа, отметили, что ЗРПК «Панцирь-С» получил гиперзвуковые ракеты.

«Что касается гиперзвуковых ракет, то они являются штатными боевыми средствами комплекса „Панцирь“ наряду с обычными, не гиперзвуковыми ракетами», — заявили в компании «Интерфаксу».

В холдинге добавили, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.

Что эксперты думают о возможностях «Панциря»

Военный обозреватель Алексей Суконкин считает, что «Панцирь» может сбивать также дальнобойные ракеты SCALP, которые Франция поставит ВСУ.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — заявил он.

Суконкин подчеркнул, что «Панцири» справятся и с американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS, если их получат ВСУ.

«Это баллистическая ракета, с ними вообще неудобно бороться. В первую очередь их уничтожением, по моему мнению, займутся наши С-400, С-300, „Буки“. Не исключу, что с задачей справятся „Торы“ и „Панцири“, но на других участках траектории», — добавил аналитик.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российский комплекс «Панцирь», который стоит на защите Москвы, может засекать и уничтожать дроны.

«И в Сирии, и на Украине мы научились засекать беспилотники и уничтожать их. Особенно в этом отношении хорошо работают наши комплексы „Панцирь“ и „Тор“. „Панцири“ как раз и стоят на защите Москвы. На мой взгляд, того количества средств, которое развернуто вокруг столицы, вполне достаточно, чтобы отразить любые попытки ударов», — считает он.

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