В России оценили шансы защитить Москву от украинских дронов Военный эксперт Кнутов: Москва обладает достаточными средствами защиты от украинских БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты от украинских БПЛА, заявил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов MK.RU. Он отметил, что российский комплекс «Панцирь», который стоит на защите столицы, может засекать и уничтожать дроны.

И в Сирии, и на Украине мы научились засекать беспилотники и уничтожать их. Особенно в этом отношении хорошо работают наши комплексы «Панцирь» и «Тор». «Панцири» как раз и стоят на защите Москвы. На мой взгляд, того количества средств, которое развернуто вокруг столицы, вполне достаточно, чтобы отразить любые попытки ударов, — сказал он.

Ранее Кнутов также отмечал, что над Москвой расположено сплошное радиолокационное поле и сплошная зона покрытия зенитно-ракетными системами. Аналитик утверждает, что пройти эти блоки нельзя, но можно попытаться прорваться.

Кнутов добавил, что для разведки воздушной обстановки можно использовать привязные аэростаты. По его словам, устройства способны распознать как приближающийся беспилотник, так и дрон-камикадзе. С ним согласен полковник Рустем Клопов. Он заявил, что к аэростатам можно прикреплять радиоаппаратуру. Однако Клопов считает, что этим надо было заниматься раньше.

26 декабря в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена.