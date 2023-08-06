Франция поставила Украине ракеты SCALP: почему они опасны для России

Фото: defenceimagery.mod.uk

ВСУ получили от Франции ракеты класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Какую опасность данное вооружение представляет для российской армии?

Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал фотографии, где он оставил автограф на французском боеприпасе во время церемонии награждения военнослужащих ВСУ.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля пообещал, что передаст Киеву часть ракет большой дальности.

Что известно о ракетах большой дальности SCALP и их применении

Великобритания и Франция в начале 90-х годов начали совместную разработку крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности. В результате были созданы две версии: британская получила название Storm Shadow, французская — SCALP. Производятся ракеты концерном MBDA.

Франция использовала SCALP при налете на Дамаск в 2018 году, заявил военный эксперт Алексей Леонков. При этом неизвестно, какое количество ракет достигло цели. По информации сирийских властей, каждый боеприпас был уничтожен. По заявлениям западной прессы, все SCALP поразили необходимые объекты.

Какие тактико-технические характеристики имеет SCALP

Стартовая масса у ракеты — 1300 кг;

боевая часть — бетонобойная «проникающего» типа или кассетная;

масса боевой части — 300–450 кг;

длина ракеты — 5100 мм;

размах крыла — 2840 мм;

двигатель — турбореактивный TRI 60-30 «Микротурбо» с тягой 4,5–5,7 кН;

система наведения — на начальном и среднем участке — инерциальная с коррекцией по сигналам GPS и системой TERPROM, на конечном участке — с тепловизионным самонаведением;

дальность пуска — 250 км;

высота полета — от 30–40 до 150 м;

скорость полета — 1000–1050 км/ч.

Мнение экспертов о новом вооружении ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что ракеты Storm Shadow и SCALP являются практически одинаковыми.

«SCALP — это французский вариант Storm Shadow, который, по сути, совместная англо-французская разработка. Кто-то двигатель к ракете делал, кто-то — мозги, кто-то — корпус. У французов она называется SCALP, у англичан Storm Shadow», — пояснил эксперт.

Военный обозреватель Алексей Суконкин уточнил, что российские военные будут сбивать SCALP по аналогии с Storm Shadow.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, „Панцирь“. Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — заявил Суконкин.

Военный эксперт, старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин в беседе с РБК отметил, что французские SCALP предназначены для целей, которые охраняются системами ПВО. Сбить ракету сложно, но российские военные уже уничтожали британский аналог Storm Shadow.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что все попытки Запада вооружить Украину обречены на провал.

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать Вооруженные силы Украины и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал. Все задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима и устранению угроз безопасности нашей страны, исходящих с украинской территории, будут непременно реализованы», — подчеркнула Захарова.

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