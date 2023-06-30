Военэксперт рассказал, как Россия будет бороться с ракетами ATACMS Военэксперт Суконкин: с американскими ракетами ATACMS на Украине будут бороться С-400, С-300 и МиГ-31

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Американские тактические баллистические ракеты ATACMS, если их получат ВСУ, обнаружат и уничтожат российские зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300, «Бук», «Тор» и «Панцирь», рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 также способен поразить ATACMS.

Весьма серьезное оружие, опасное, но ATACMS реально заметить и сбить. Это баллистическая ракета, с ними вообще неудобно бороться. В первую очередь их уничтожением, по моему мнению, займутся наши С-400, С-300, «Буки». Не исключу, что с задачей справятся «Торы» и «Панцири», но на других участках траектории. Кроме того, не забываем про истребительную авиацию. В первую очередь это МиГ-31, изначально заточенный для борьбы с ракетами. Ну и семейство «сушек», — отметил Суконкин.

Собеседник подчеркнул, что, в первую очередь под уничтожение подобных ракет «заточены» С-400, С-300 и МиГ-31.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США близки к одобрению поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных переломить ход конфликта с Россией. Американские и европейские чиновники рассказали WSJ, что вопрос передачи Киеву этих ракет большой дальности сейчас обсуждается на самом высоком уровне.

Официальные лица в США и Европы увидели признаки того, что в ранее неохотно настроенных правительственных кругах Вашингтона, в первую очередь в Белом доме, пришли к выводу, что необходимо срочно усилить боевой потенциал ВСУ, пишет газета. В статье утверждается, что после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» в России западные чиновники задумались над тем, что именно сейчас, возможно, «настало время нажать на газ» в вопросе военной поддержки Украины.

Издание приводит слова высокопоставленного представителя Минобороны Украины, рассказавшего, что в последние недели Киев получал положительные сигналы о том, что власти США склоняются к одобрению поставки дальнобойных ракет. Украинские чиновники заявляли, что ракеты ATACMS необходимы ВСУ, в частности, для нанесения ударов по Крыму, пишет WSJ.

Ранее группа республиканцев и демократов в Конгрессе США выпустила резолюцию, призвав Байдена срочно поставить Киеву ракеты ATACMS. Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол указал, что успех контрнаступления ВСУ напрямую связан с военной помощью США и их союзников и передача ATACMS поможет Украине и серьезно поменяет боевую обстановку.