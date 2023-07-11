Стало известно, как Россия будет сбивать французские ракеты SCALP Военный эксперт Суконкин: французские ракеты SCALP сбиваются российскими ЗРК С-300 и «Панцирь»

Фото: МО РФ

Дальнобойные ракеты SCALP, которые Франция поставит Украине, могут сбиваться теми же российскими средствами ПВО, что и Storm Shadow, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. При этом эксперт считает, что ВС России в любом случае придется усилить противовоздушную оборону в зоне проведения специальной военной операции.

Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, «Панцирь». Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее, — заявил Суконкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе анонсировал поставку Украине ракет SCALP дальностью до 250 километров. По его словам, он принял решение о предоставлении Киеву ракет, которые позволят ВСУ наносить удары вглубь по целям на большом расстоянии.

По мнению Суконкина, ракеты SCALP являются аналогом британских Storm Shadow. По его словам, фактически они отличаются только названием, а решение Франции об их поставке означает, что количество крылатых ракет на вооружении ВСУ увеличится.

В Кремле назвали решение Франции о передаче Киеву новых ракет ошибочным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это будет чревато последствиями для украинской стороны, поскольку вынудит Москву принять контрмеры.