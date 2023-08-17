Российский «Панцирь-С» стал эффективнее работать против ракет Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») смогли повысить эффективность противодействия зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» против ракет Storm Shadow, сообщили ТАСС представители холдинга на форуме «Армия-2023». Боевое применение вооружения показало положительные результаты.

Все необходимые доработки ЗРПК «Панцирь-С» внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «Панцирь-С» создавался как универсальное средство защиты еще задолго до начала специальной военной операции. Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев также сообщил, что результативность доработанных «Панцирей» против ракет HIMARS достигает 100%.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала отечественную военную технику в виде фантастических персонажей. В качестве механизированных монстров изображены истребитель пятого поколения Су-57, танк Т-90М «Прорыв», барражирующий боеприпас «Ланцет», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».