Ростех показал роботов-монстров: фото образцов военной техники ВС РФ

Фото: Пресс-служба Ростеха

Ка-52 — боевой аллигатор российской армии

Госкорпорация «Ростех» показала отечественную военную технику в виде фантастических персонажей. В качестве механизированных монстров изображены истребитель пятого поколения Су-57, танк Т-90М «Прорыв», барражирующий боеприпас «Ланцет», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

В частности, Т-90М «Прорыв», собранный на Уралвагонзаводе, изображен в виде медведя. «Панцирь-С1» тульского Конструкторского бюро приборостроения (входит в «Высокоточные комплексы» Ростеха) представлен в виде гигантского шерстистого носорога.

Одно из самых эффективных вооружений российской армии в ходе спецоперации — барражирующий боеприпас «Ланцет» — изображено в виде пчелы с выпущенным жалом.

Ка-52, созданный «Вертолетами России», выглядит как летающий аллигатор. Су-57 показан в виде хищного робота-сокола. ТОС-1А «Солнцепек», созданный «Омсктрансмашем», — это герой славянской мифологии Змей Горыныч.

В госкорпорации отметили, что в проекте представлена боевая техника, участвующая в СВО. 90% вооружения ВС РФ, применяемого в зоне спецоперации, произведено на предприятиях Ростеха. В госкорпорации подчеркнули, что у всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер.

Фото наиболее ярких образцов российского вооружения — в галерее NEWS.ru.