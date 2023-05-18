Российский «Панцирь» доработали для борьбы с HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь»

В России доработали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», теперь он сможет перехватывать снаряды современнейших западных ракетных комплексов, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на выставке вооружений Milex 2023. Доработки вносились при учете опыта во время боевых действий.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» доработан с учетом опыта эксплуатации в ходе боевой эксплуатации. Все необходимые доработки внедрены, — говорится в сообщении.

В задачи ЗРПК «Панцирь» входит ближняя оборона гражданских и военных объектов, а также прикрытие комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ он представлено модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен сбивать цели, пролетающие на скорости до 1000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что вокруг Москвы располагается достаточное количество средств защиты от украинских БПЛА. Он отметил, что российский комплекс «Панцирь», который стоит на защите столицы, может засекать и уничтожать дроны.