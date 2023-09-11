Артиллеристы группировки «Восток» сорвали наступление ВСУ Артиллеристы «Востока» сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки ВС РФ «Восток» сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, этому способствовало уничтожение колонны вражеской техники.

В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление, — рассказал офицер.

Чехов не уточнил место, где успешно отработала артиллерия, но указал на то, что на этом направлении противник не смог добиться преимущества и позиции российских войск были удержаны.

Задачи по отражению атак ВСУ в составе подразделения, рассказал Чехов, выполнял командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки «Восток» капитан Александр Андронов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин 6 сентября сообщил, что подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинских войск прощупать оборону на Южно-Донецком направлении. По его словам, противник осуществил несколько атак, но все они провалились. Как подчеркнул Пушилин, на текущий момент нет оснований опасаться, что ВСУ каким-то образом перехватят инициативу на этом участке линии боевого соприкосновения.