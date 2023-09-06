Российские войска отразили серию атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинских войск прощупать оборону на Южно-Донецком направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, противник осуществил несколько атак, но все они провалились.

Южно-Донецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно, — рассказал он.

Как подчеркнул Пушилин, на текущий момент нет оснований опасаться, что ВСУ каким-то образом перехватят инициативу на этом участке линии боевого соприкосновения.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский уже сообщал о ночных боях у Новодонецкого. По его словам, украинские войска понесли существенные потери, регулярно вызывая эвакуационный транспорт. Он уточнил, что на рассвете боестолкновения возобновились. ВСУ попытались нанести очередной удар, однако и эта атака успехом не увенчалась — противник потерял по меньшей мере один танк. До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы РФ оставили населенный пункт Работино.