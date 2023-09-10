Зеленский обсудит с Байденом поставку ракет ATACMS Украине

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом по поводу поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Глава государства в интервью телеканалу CNN подчеркнул, что для него важны соображения и поддержка со стороны главы Белого дома.

Для меня очень важны его соображения и поддержка. Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS. Это не первый наш диалог, мы движемся, — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, киевское руководство намерено получить данный вид вооружения осенью 2023 года.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер ранее заявила, что Вашингтон не исключает поставки данных снарядов Украине, однако в настоящее время власти страны не готовы объявить об этом решении. До этого сообщалось, что дальнобойные ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет американской военной помощи Киеву. Вопрос об их передаче находится на рассмотрении в администрации президента.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что в случае если ВСУ получат ракеты ATACMS, они нацелят их на новые регионы России и Крым. Специалист также допустил, что снаряды станут новым вызовом для российских систем ПВО.