Названы российские регионы, на которые Киев может нацелить ракеты ATACMS Военэксперт Дандыкин: Киев может нацелить ATACMS на Крым, ЛНР и ДНР

Фото: МО США

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), если получат американские баллистические ракеты ATACMS, нацелят их на ДНР, ЛНР, Крым, а также Запорожскую и Херсонскую области. Он не исключил, что ATACMS станут новым вызовом для ПВО ВС России.

ATACMS — дорогие ракеты, не думаю, что США передадут много Украине. Но предположу, что ВСУ направят их в сторону Крыма, Запорожской, Херсонской областей, нацелят на ЛНР и ДНР. Так что, как говорил наш президент Владимир Путин, надо их отбрасывать на как можно большее расстояние. И сбивать все их ракеты. Для нашей ПВО ATACMS станут новым вызовом, но мы их собьем, — отметил Дандыкин.

ATACMS является мощным снарядом, но достаточно легко сбивается, ее могут перехватить все системы противовоздушной обороны, способные уничтожить ракеты HIMARS и Storm Shadow, заявил ранее военный эксперт Алексей Суконкин. Он пояснил, что ATACMS могут сбить ЗРК С-300, С-400, «Бук», «Тор», «Панцирь» и, возможно, «Тунгуски». Военэксперт добавил, что МиГ-31 также способен перехватить вражеские ATACMS в случае получения соответствующих координат.

ATACMS предназначены для поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. В качестве пусковой установки могут быть использованы платформы РСЗО HIMARS, которые уже имеются в распоряжении ВСУ.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон готов предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. Предполагается, что деньги потратят на закупку средств ПВО. Кроме того, Украине передадут снаряды с сердечником из обедненного урана для американских танков M1 Abrams.