В США не исключили поставки ракет ATACMS Украине Белый дом: США не исключают поставок ракет ATACMS Украине

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для журналистов заявил, что США не исключают поставки ракет ATACMS Украине, однако пока не готовы объявить об этом решении, пишет ТАСС. Таким образом он не подтвердил публикацию канала ABC о том, что в новый пакет американской помощи Украине будут включены упомянутые ракеты.

Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств (для Украины — NEWS.ru), — сказал Файнер.

Ранее сообщалось, что баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине. Отмечалось, что вопрос передачи снарядов находится на рассмотрении в администрации президента.

Предполагается, что американские власти примут решение о передаче ракет в ближайшее время, однако планы могут измениться до официального объявления. При этом прежде чем Вооруженные силы Украины получат ракеты, могут уйти месяцы.

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США планируют доставить Киеву снаряды с обедненным ураном к моменту поставок танков Abrams. В ведомстве предполагают, что боевые машины могут доставить на Украину этой осенью.