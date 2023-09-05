Военэксперт усомнился, что танки Abrams дадут преимущество ВСУ Военэксперт Лямин: Abrams — это не «чудо-танк», его можно уничтожить

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Три десятка танков Abrams, которые Пентагон обещает поставить на Украину в ближайшее время, не дадут серьезного преимущества Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, эти машины будут так же хорошо гореть в зоне СВО, как и другая западная техника.

Им обещали поставить батальонный комплект, порядка 30 Abrams. Эти танки не смогут оказать решающего значения в условиях такого крупномасштабного конфликта даже на отдельном участке линии фронта. Abrams — это не какой-то там «чудо-танк». Его можно подбить, и он будет так же хорошо гореть, как Leopard 2 и Challenger 2. Примеры этому были в предыдущих конфликтах, — напомнил Лямин.

Ранее украинские военнослужащие опубликовали в Сети кадры с уничтоженным британским танком Challenger 2, переданным Киеву по программе военной помощи. На кадрах видно, как солдаты проезжают на автомобиле мимо горящего танка в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Предполагается, что танк не подлежит восстановлению. В Министерстве обороны России пока не подтвердили информацию об уничтожении таких танков.