Обедненный уран на Украине: зачем Америке отправлять такие опасные снаряды Сверхмощные американские снаряды могут оказаться на Украине уже этой осенью

Фото: dvidshub.net

Снаряды с обедненным ураном

Мировые информагентства сообщают, что Джо Байден принял решение о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном. Американцы не первые, кто идет по пути использования в зоне боевых действий таких опасных снарядов. Ранее англичане уже открыли для этого вооружения путь на Украину.

Зачем им снаряды с ураном

Не так давно, комментируя решение США направить на Украину кассетные снаряды и боеголовки, Владимир Путин отметил, что американцы попросту неспособны обеспечить украинскую армию достаточным количеством снарядов калибра 152 мм. А потому для поддержания ее боеспособности рискуют направить туда средства поражения, применение которых даже в Вашингтоне объявляли военным преступлением. Теперь пришла очередь и снарядов с обедненным ураном.

Не исключено, что такое рискованное решение может быть принято Байденом по причине общего истощения американских арсеналов, поскольку США даже вместе с союзниками технологически не готовы обеспечивать потребности украинской армии. Особенно в условиях бесконечного контрнаступления. И, видимо, пришло время отравить на фронт и снаряды с обедненным ураном, чтобы как-то поддержать огневую активность атакующих сил.

Фото: dvidshub.net Снаряды с обедненным ураном

Излишне говорить, что такой компонент исключительно токсичен и что дезактивация местности после использования таких снарядов может занять десятилетия. А рост онкологических заболеваний в Сербии, против которой такие средства уже применялись в девяностых годах, говорит сам за себя.

Судьба британского урана

Американцам не пошел впрок урок первых поставок на Украину снарядов с урановым усилением, на которые решились британцы.

Как мы помним, по складу с находившимися там такими английскими снарядами, располагавшемуся в районе города Хмельницкого, был нанесен ракетный удар. В результате, как считается, весь этот опасный арсенал был уничтожен на месте. И, как следствие, на западе Украины возникла паника. Население мгновенно скупило в аптеках все йодистые препараты и запаслось горилкой. Радиационный фон, вероятно, там резко поднялся, хотя есть сомнения, что местные власти огласили его реальные показатели. Мало того, паника охватила и некоторые соседние страны, в которых население было сильно встревожено.

Так что предыдущий опыт продемонстрировал, что такие снаряды — оружие обоюдоострое, опасное во многих отношениях. И его судьба непредсказуема. Но, видимо, Байдену важно показать, что на Украине американцы готов пойти ва-банк.

А будет ли у танков Abrams урановая броня

Интересное совпадение — почти одновременно пришла информация о том, что на Украину американцы готовы отправить и первую партию своих ударных танков Abrams. Характерная деталь: вероятно, машины попадут на Украину в несколько «облегченном виде». Утверждалось, что они отправятся туда без части электронной начинки и особой дополнительной брони. А броня эта опять-таки изготовлена с использованием обедненного урана.

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press Abrams M1A2

Ведь уран не только токсичен и радиоактивен. Это твердое вещество с большим удельным весом. Потому-то он усиливает бронебойность снарядов и увеличивает твердость танковой брони. Иными словами, возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, американцы готовы усилить наступательный потенциал ВСУ. А с другой, полагают, что не стоит рисковать своими военными секретами ради выживания украинских танкистов.

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