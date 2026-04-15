15 апреля 2026 в 14:19

Россиянам раскрыли, что грозит за выброшенный из окна машины окурок

Член ОП Машаров: за выброшенный из авто окурок грозит штраф до 50 тыс. рублей

Выброшенный из окна машины окурок может обойтись нарушителю в 50 тыс. рублей, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, окурок относится к отходам.

Выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением, — сказал эксперт.

По словам Машарова, граждане, ставшие свидетелями такой ситуации, могут подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ как лично, так и через портал «Госуслуги». В заявлении необходимо подробно описать обстоятельства: указать дату, время, место происшествия, а также сведения об автомобиле и его номер.

К заявлению стоит приложить все имеющиеся доказательства — видеозаписи или фотографии. Фотографирование или видеосъемка водителя, выбрасывающего мусор из окна автомобиля, не является нарушением его прав, добавил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что жарка шашлыков во дворах многоквартирных домов также запрещена. По его словам, нарушение правил пожарной безопасности может привести к штрафам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»
Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

