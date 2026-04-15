Россиянам раскрыли, что грозит за выброшенный из окна машины окурок Член ОП Машаров: за выброшенный из авто окурок грозит штраф до 50 тыс. рублей

Выброшенный из окна машины окурок может обойтись нарушителю в 50 тыс. рублей, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, окурок относится к отходам.

Выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением, — сказал эксперт.

По словам Машарова, граждане, ставшие свидетелями такой ситуации, могут подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ как лично, так и через портал «Госуслуги». В заявлении необходимо подробно описать обстоятельства: указать дату, время, место происшествия, а также сведения об автомобиле и его номер.

К заявлению стоит приложить все имеющиеся доказательства — видеозаписи или фотографии. Фотографирование или видеосъемка водителя, выбрасывающего мусор из окна автомобиля, не является нарушением его прав, добавил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что жарка шашлыков во дворах многоквартирных домов также запрещена. По его словам, нарушение правил пожарной безопасности может привести к штрафам.