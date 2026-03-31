Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыков во дворе дома

Жарить шашлыки на балконах и во дворах многоквартирных домов запрещено, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафами для физических и юридических лиц.

Весна радует нас очень теплой и сухой погодой. На этом фоне важно помнить, что нельзя разводить огонь в квартире и в местах общего пользования. Никаких шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов быть не может! — сказал Колунов.

