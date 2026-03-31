Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 03:29

Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыков во дворе дома

Колунов предупредил о запрете жарки шашлыков на балконах и во дворах домов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жарить шашлыки на балконах и во дворах многоквартирных домов запрещено, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафами для физических и юридических лиц.

Весна радует нас очень теплой и сухой погодой. На этом фоне важно помнить, что нельзя разводить огонь в квартире и в местах общего пользования. Никаких шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов быть не может!сказал Колунов.

Ранее адвокат Геннадий Кузьмин рассказал, что фото жильцов, в том числе детей, нельзя публиковать без их согласия даже в домовом чате. Он отметил, что штрафы за такое правонарушение могут достигать 15 тыс. рублей.

До этого адвокат Виталий Богомолов рассказал, что родители, установившие скрытую камеру в детском саду, могут стать фигурантами уголовного дела. Он пояснил, что съемка в спальне детсада нарушает право на частную жизнь.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.