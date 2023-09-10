Украина получит ракеты ATACMS в 2023 году? Какие регионы РФ в опасности В США не исключили поставки баллистических ракет ATACMS Украине

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

США пока не готовы объявить о передаче баллистических ракет ATACMS Украине, но не исключают этого в будущем, заявил заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джонатан Файнер. Какие регионы России в опасности и как можно защититься от данного вооружения?

Файнер прокомментировал публикацию портала ABC News, где говорилось о том, что баллистические ракеты могут быть включены в новый пакет помощи Киеву.

«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]», — объяснил политик.

В материале ABS News сообщалось, что баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, а вопрос передачи снарядов находится на рассмотрении в администрации президента.

Предполагалось, что в Вашингтоне примут решение о передаче ракет в ближайшее время, но, по информации источника, планы могут измениться до официального объявления.

Могут ли ВСУ бить ATACMS по России

Баллистические ракеты ATACMS предназначены для поражения наземных целей на расстоянии до 300 км. В качестве пусковой установки могут быть использованы платформы РСЗО HIMARS, которые уже имеются в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, если Киев получит ATACMS, то эти ракеты будут нацелены на ДНР, ЛНР, Крым, Запорожскую и Херсонскую области. Он подчеркнул, что данное оружие очень дорогое, поэтому навряд ли США поставят его ВСУ в большом количестве.

«Так что, как говорил наш президент Владимир Путин, надо их отбрасывать на как можно большее расстояние. И сбивать все их ракеты. Для нашей ПВО ATACMS станут новым вызовом, но мы их собьем», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru

Собьет ли ATACMS российская ПВО

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что баллистическая ракета ATACMS является мощным снарядом, но ее спокойно могут перехватить российские системы ПВО.

«По ATACMS успешно отработает все, что сбивает HIMARS и Storm Shadow. Ракета мощная, опасная, но легко сбивается. Предположу, что С-300, С-400, семейство „Буков“, „Торов“, „Панцири“. Может „Тунгуски“. Плюс наша авиация, тот же МиГ-31», — пояснил Суконкин в комментарии NEWS.ru.

Также он отметил, что корабельные средства ПВО без проблем смогут перехватить ATACMS.

«Практически все средства ПВО ВС России способны бороться с ATACMS. Не забываем и про корабельные ПВО и ПРО», — сказал военный эксперт.

При этом Суконкин уверен, что ВСУ будут использовать ракеты для поражения командных пунктов и тыловых объектов.

«ATACMS способны поражать объекты на расстоянии около 300 км, если самая короткая рука. <...> Предполагаю, что ATACMS способны поражать командные пункты, тыловые объекты на расстоянии 280–300 км, транспортные объекты, склады ГСМ и боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава, могут повредить или уничтожить мост, чем не вариант?» — резюмировал эксперт.

Почему США ранее не передали ВСУ ракеты ATACMS

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский заявил, что в США отказываются предоставить Киеву ракеты ATACMS, потому что их не хватает даже американской армии.

«Самая вероятная причина, почему нам все еще не передают ATACMS, — потому что их действительно достаточно мало», — подчеркнул он.

Киричевский отметил, что данные ракеты могут быть достаточно старые и потребуется их техническое обслуживание.

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