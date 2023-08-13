Главным оружием украинских военных на фронте являются беспилотники, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ВСУ за последние несколько месяцев удалось создать огромный запас БПЛА, как своего, так и западного производства.

Сегодня мы можем говорить о том, что они сумели создать очень хороший запас беспилотников как западного производства, так и своих различного рода летательных аппаратов: тот же «Стриж-1» и «Стриж-2». Это бывшие аппараты советского производства, которые они модернизируют и выполняют в форме беспилотника-камикадзе. Их у ВСУ достаточно большое количество, — отметил военэксперт.