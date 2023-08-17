Американский ветеран объяснил, почему Киев не получит новейшее оружие США Военэксперт Хо: США не передают ВСУ новое оружие, боясь его захвата Россией

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Вашингтон не передает Киеву новейшее военного оружия и технику, поскольку опасается захвата этих моделей российскими войсками, заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, например, броня Abrams — это тщательно охраняемая секретная разработка.

Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это, — сказал Хо.

Танки Abrams, которые поставят Украине — это устаревшие модели, которые выпускались до войны в Персидском заливе, то есть в 1984 году, объяснил эксперт.

Хо отметил, что похожая ситуация была с ракетами HIMARS, которые управляются с помощью спутниковой системы GPS. Последнюю, как напомнил бывший военнослужащий, российские силы научились глушить.

Эксперт предположил, что баллистические ракеты ATACMS не передаются Киеву по этой причине. Кроме того, он считает, что российские военнослужащие могут поделиться опытом с китайскими коллегами. По словам Хо, о противостоянии с Пекином американцы действительно беспокоятся, поэтому им и не хочется, чтобы КНР что-либо знала об оружии США.

Ранее в подмосковной Кубинке открылась выставка оружия и техники из арсеналов украинской армии, доставленных из зоны СВО. Сотни образцов стрелкового, ракетно-артиллерийского оружия, легкая и тяжелая бронетехника — все это представлено либо в целости, либо иссечено пулями и осколками. Как убедился корреспондент NEWS.ru, выставка наглядно показывает, насколько вовлечены страны НАТО в снабжение украинских войск.

В конце июля сообщалось, что специалисты входящего в Ростех НПО «Высокоточные комплексы» исследовали шесть типов захваченных в ходе СВО западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Там отметили, что сотрудники Курганмашзавода изучают западную технику, находят ее слабые места и сильные стороны.