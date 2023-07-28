В Ростехе сообщили, сколько изучили типов трофейных машин НАТО В НПО «Высокоточные комплексы» изучили шесть типов боевых машин НАТО из зоны СВО

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты входящего в Ростех НПО «Высокоточные комплексов» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, захваченных военными РФ в ходе СВО, сообщили в Telegram-канале холдинга. Там напомнили, что этим летом российские военнослужащие в зоне СВО, проявляя мужество и героизм, «бьют, сжигают и трофеят западную технику».

Специалистам «Высокоточки» удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, сотрудники «Курганмашзавода» изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать 6 типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, — говорится в сообщении.

28 июля глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC в Запорожской области. По его словам, боевая машина находится в идеальном состоянии, ее отправят на изучение специалистам военной промышленности.

Ранее траспространилось видео с трофейной БМП M2 Bradley, которую российские военные захватили в боях на Краснолиманском направлении в северной части ДНР.

Бронемашина не получила серьезных повреждений в ходе противостояния, однако самостоятельно передвигаться не могла. Поэтому военнослужащие решили вывезти ее с поля боя на буксире при помощи тягача МТ-ЛБ.