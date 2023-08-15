Трофеи России на «Армии-2023»: как выглядит целая и подбитая техника НАТО Выставка трофеев в подмосковном парке «Патриот» насчитывает 870 образцов вооружения и натовской бронетехники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты CV90 40

В подмосковной Кубинке открылась выставка оружия и техники из арсеналов украинской армии, доставленных из зоны СВО. Сотни образцов стрелкового, ракетно-артиллерийского оружия, легкая и тяжелая бронетехника — все это представлено либо в целости, либо иссечено пулями и осколками. Как убедился корреспондент NEWS.ru, выставка наглядно показывает, насколько вовлечены страны НАТО в снабжение украинских войск.

С каких участков фронта доставлены трофеи

Выставка открылась во вторник в рамках форума «Армия-2023» на территории подмосковного парка «Патриот». Представленная экспозиция собиралась с начала СВО и впервые была представлена публике год назад, но тогда она включала вдвое меньше — около 350 образцов. Теперь же экспозиция насчитывает более 870 экспонатов. Большая ее часть посвящена оружию стран НАТО и других государств, оказывающих военную поддержку Киеву.

География трофеев отражает практически всю линию боевого соприкосновения. Несколько бронеавтомобилей HMMWV («Хамви») в разных вариантах комплектации захвачены при взятии под контроль Мариуполя в ДНР, Северодонецка и Лисичанска в ЛНР.

Шведско-британские противотанковые ракетные комплексы NLAW и американские комплексы Javelin взяты при разгроме украинских войск у запорожского села Каменка. Осколки минометных мин, артиллерийских снарядов и ракет, а также целые неразорвавшиеся боеприпасы собраны после обстрелов различных городов и сел ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Показаны на выставке и различные беспилотники — от крупных ударных машин до маленьких коммерческих дронов, применяемых на тактическом уровне. «Беспилотники американские, турецкие Bayraktar и разные прибалтийские поставляются для украинских войск официально, в качестве именно военной техники. Но есть и множество квадрокоптеров, изготовленных в Китае, и Украина их закупает просто из свободной продажи, буквально через интернет-магазины», — рассказывает полковник Александр Волосатов, заместитель руководителя департамента массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: NEWS.ru Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2 Фото: NEWS.ru Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронетранспортер Saxon AT105 4x4 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронетранспортер Saxon AT105 4x4 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Миноискатель Schonstedt GA Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Миноискатель Schonstedt GA Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронеавтомобиль Bushmaster Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронеавтомобиль Bushmaster Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модернизированный танк Т-64БВ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модернизированный танк Т-64БВ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронетранспортер БТР-3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронетранспортер БТР-3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Боевая машина пехоты CV90 40 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Боевая машина пехоты CV90 40 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронетранспортер М113 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронетранспортер М113 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронеавтомобиль Husky Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронеавтомобиль Husky Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Трофейная техника Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Трофейная техника Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Тритон» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Тритон» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Т-72АГ (T-72AG) — экспортный прототип модернизации советского основного боевого танка Т-72 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Т-72АГ (T-72AG) — экспортный прототип модернизации советского основного боевого танка Т-72 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БТР 4-Е Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БТР 4-Е Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обломки крылатой ракеты Storm Shadow Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обломки крылатой ракеты Storm Shadow Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат Mugin-5 Pro Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат Mugin-5 Pro

В каком виде бронетехника становится трофеем

Большинство бронеавтомобилей HMMWV («Хамви»), представленных в крытом зале выставки, захвачены российскими войсками в более-менее целом состоянии, однако несут на себе следы боев: трещины бронестекол от попаданий пуль, редкие пробоины в корпусе от крупнокалиберных пуль и крупных осколков.

Бронетехнике, выставленной на открытой уличной площадке, досталось от огня российских солдат гораздо сильнее.

Так, внимание посетителей особенно привлекает полностью выгоревший бронеавтомобиль Bushmaster австралийского производства. Он был уничтожен в ходе взятия под контроль села Триполье в ДНР. Примечательно, что машину не спасли даже прослойки асбестовой ткани, прикрепленные к броневым экранам как раз для противодействия пожару.

На многих образцах вражеской техники места пробития брони и попаданий в стекла отмечены пояснительными надписями о том, каким калибром пуль или снарядов было нанесено поражение.

Так, борт широко известного натовского гусеничного бронетранспортера М-113 оказался пробит почти в десятке мест, и большинство попаданий пришлось на пули калибра 12,7 миллиметра и снаряды калибра 23 и 30 миллиметров. Эти калибры соответствуют пулеметам и автоматическим пушкам российских БТР и БМП.

«Эти данные специально отмечаются и учитываются при анализе эффективности нашего оружия. Нам надо понимать, как оно работает по вражеской технике. Учитывается и калибр боеприпасов, и места попаданий, и степень пробития — в общем, все параметры. И могу вам сказать, по результатам сравнения западная техника хуже наших аналогов», — сказал один из курирующих выставку офицеров МО РФ на условиях анонимности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Трофейный австралийский бронетранспортёр Bushmaster, представленный на выставке

Артиллерия, рации и старинные пулеметы

Отдельную площадку занимает американская дальнобойная гаубица М777, захваченная в целости, — она получила прозвище «Три топора». По словам курирующих выставку офицеров, это орудие представляет собой довольно опасного оппонента, поскольку отличается не только большой дальностью огня, но и высокой точностью попаданий. Поэтому в случае обнаружения разведкой гаубицу стараются уничтожить как можно быстрее.

Есть на выставке и последняя «веха» в процессе поставок натовского вооружения Киеву: крылатая ракета Scalp-EG французского производства. Факт их получения президент Украины Владимир Зеленский подтвердил совсем недавно — 6 августа.

Александр Волосатов также отметил, что в числе трофеев оказалось много средств радио- и спутниковой связи, используемых ВСУ. «Представлены средства связи, в том числе и получивший известность Starlink, через который противник пользуется мобильным интернетом. Есть и американские системы дальней связи, которые могут даже обеспечивать обмен информацией в море между кораблями», — рассказал полковник.

Однако наряду с современным оружием ВСУ, судя по всему, получают от Запада и почти раритетные образцы. Так, в ряду единых пулеметов (тех, что без изменений конструкции используются для трех целей: вооружения и пехоты, и бронетехники, и в качестве зенитных) оказался германский образец MG-3/42.

«Фактически это пулемет вермахта времен Второй мировой», — отмечает Волосатов. Курирующие выставку офицеры также пояснили, что современная версия MG-3 до сих пор стоит на вооружении бундесвера из-за высокой скорострельности — до 2000 выстрелов в минуту (для сравнения: у автомата Калашникова — 600 выстрелов).

По словам офицеров, на позициях украинских войск встречаются и по-настоящему старинные экземпляры MG-42, оставшиеся на складах НАТО после Второй мировой и переданные теперь для нужд ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Трофейное артиллерийское вооружение, представленное на выставке

Трофеи «идеологического оружия»

Большое внимание посетителей привлекают еще два раздела выставки — с книгами и брошюрами, предназначенными для воспитания в духе украинского национализма. «Начиная с возраста лет пяти в детских садах Украины идет пропаганда идей нацизма, в том числе с помощью книг — они представлены в экспозиции. Нацистское воспитание для детского сада», — пояснил Волосатов.

Также особый эмоциональный отклик у посетителей вызывает подборка уцелевших после взрыва остатков ракет с надписями, нанесенными руками украинских военных. К примеру, перед запуском ракет они писали на них запрещенные в РФ националистические лозунги, оскорбления в адрес россиян и «Все лучшее — дiтям!».

По словам полковника Волосатова, выставка дает полное представление о вовлеченности коллективного Запада в конфликт на Украине, а также об идеологической подоплеке конфликта.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ.

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