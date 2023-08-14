ВС РФ уничтожили склад с морскими дронами. Атак на Крым станет меньше?

Фото: МО РФ

Пуск ракет с корабля ВМФ РФ

В ночь на 14 августа армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ. Что известно об атаке и когда Киев применял морские дроны?

Удар по выявленным объектам был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования, отметил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак», — подчеркнул он.

Когда Украина последний раз применяла безэкипажные катера

2 августа ВСУ попытались атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Судно было ликвидировано.

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», — заявил Конашенков.

4 августа в Министерстве обороны РФ заявили о попытке Киева атаковать военно-морскую базу в Новороссийске с помощью двух безэкипажных катеров. Дроны были уничтожены.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — сообщили в МО РФ.

5 августа российский гражданский танкер SIG получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правой стороны в результате атаки морского дрона. На борту поврежденного судна в момент инцидента находились 11 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Как выглядят безэкипажные катера украинской армии

29 июля Киев впервые продемонстрировал беспилотные морские дроны, которые используются для атак на корабли в Черном море и уничтожения других надводных целей.

Утверждается, что дальность действия беспилотников составляет порядка 800 километров. Они могут перевозить до 300 килограммов взрывчатки.

Оператор дрона рассказал, что устройством легко управлять. Они используются не только в качестве ударных средств, но и ведут разведку. Техника якобы полностью разработана украинскими специалистами.

Как России обезопасить себя от диверсий ВСУ на море

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов считает, что необходимо выставлять дозорные рубежи из специальных гидроакустических буев.

«Чтобы обнаружить их прямо на воде, можно задействовать акустические буи. Их используют против подводных лодок. Они и катер услышат, и беспилотник. Их можно выставлять целыми дозорными полями или рубежами», — рассказал он.

Также адмирал призвал наносить удары по объектам, где базируются морские дроны ВСУ, а не ждать их вблизи российских баз.

«Нам надо вести глубокую разведку, выяснять места производства ударных беспилотников и их спуска на воду, а потом сразу наносить по ним удар либо перехватывать во время их перехода по морю», — резюмировал Комоедов.

Защитить акваторию Новороссийской бухты стоит по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности, заявил в беседе с газетой «Взгляд» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача — это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», — отметил Дандыкин.

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