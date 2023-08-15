Saxon и Bayraktar: на форуме «Армия-2023» показали трофеи с СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трофейная техника

Во второй день проведения международного военно-технического форума "Армия-2023" были представлены трофейные образцы военной техники стран НАТО.

Посетители форума могли увидеть западную военную технику, добытую российскими солдатами в ходе проведения Специальной военной операции на Украине.

Ещё до начала СВО союзники Киевского режима активно накачивали ВСУ техникой НАТО. Теперь же эту технику, уже подбитую, можно спокойно наблюдать. Среди образцов, представленных на выставке есть турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB-2, надежды на которые активно возлагались украинской стороной; представлены и множество боевых машин пехоты: австралийские Bushmaster, британские Saxon, американские "хаммеры", и диковинки вроде южноафриканского MAMBA MK2.