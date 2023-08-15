Во второй день проведения международного военно-технического форума "Армия-2023" были представлены трофейные образцы военной техники стран НАТО.

Посетители форума могли увидеть западную военную технику, добытую российскими солдатами в ходе проведения Специальной военной операции на Украине.

Ещё до начала СВО союзники Киевского режима активно накачивали ВСУ техникой НАТО. Теперь же эту технику, уже подбитую, можно спокойно наблюдать. Среди образцов, представленных на выставке есть турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB-2, надежды на которые активно возлагались украинской стороной; представлены и множество боевых машин пехоты: австралийские Bushmaster, британские Saxon, американские "хаммеры", и диковинки вроде южноафриканского MAMBA MK2.

Многоцелевой автомобиль Hummer HMWV М-998

Фото: NEWS.ru

Многоцелевой автомобиль Hummer HMWV М-998

Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2

Фото: NEWS.ru

Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2

Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2

Бронетранспортер Saxon AT105 4x4

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортер Saxon AT105 4x4

Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151

Миноискатель Schonstedt GA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миноискатель Schonstedt GA

Бронеавтомобиль Bushmaster

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль Bushmaster

Модернизированный танк Т-64БВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизированный танк Т-64БВ

Бронетранспортер БТР-3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортер БТР-3

Боевая машина пехоты CV90 40

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты CV90 40

Бронетранспортер М113

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортер М113

Бронеавтомобиль Husky

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль Husky

Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC

Бронеавтомобиль «Тритон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Тритон»

Т-72АГ (T-72AG) — экспортный прототип модернизации советского основного боевого танка Т-72

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-72АГ (T-72AG) — экспортный прототип модернизации советского основного боевого танка Т-72

БТР 4-Е

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БТР 4-Е

Обломки крылатой ракеты Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обломки крылатой ракеты Storm Shadow

Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2

Беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma

Беспилотный летательный аппарат Mugin-5 Pro

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат Mugin-5 Pro

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru