Во второй день проведения международного военно-технического форума "Армия-2023" были представлены трофейные образцы военной техники стран НАТО.
Посетители форума могли увидеть западную военную технику, добытую российскими солдатами в ходе проведения Специальной военной операции на Украине.
Ещё до начала СВО союзники Киевского режима активно накачивали ВСУ техникой НАТО. Теперь же эту технику, уже подбитую, можно спокойно наблюдать. Среди образцов, представленных на выставке есть турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB-2, надежды на которые активно возлагались украинской стороной; представлены и множество боевых машин пехоты: австралийские Bushmaster, британские Saxon, американские "хаммеры", и диковинки вроде южноафриканского MAMBA MK2.
Фото: NEWS.ru
Многоцелевой автомобиль Hummer HMWV М-998
Фото: NEWS.ru
Многоцелевой автомобиль Hummer HMWV М-998
Фото: NEWS.ru
Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2
Фото: NEWS.ru
Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер Saxon AT105 4x4
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер Saxon AT105 4x4
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Миноискатель Schonstedt GA
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Миноискатель Schonstedt GA
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль Bushmaster
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль Bushmaster
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модернизированный танк Т-64БВ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модернизированный танк Т-64БВ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер БТР-3
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер БТР-3
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты CV90 40
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты CV90 40
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер М113
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер М113
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль Husky
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль Husky
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тритон»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тритон»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Т-72АГ (T-72AG) — экспортный прототип модернизации советского основного боевого танка Т-72
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Т-72АГ (T-72AG) — экспортный прототип модернизации советского основного боевого танка Т-72